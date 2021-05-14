«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» сыграют в предсезонном турнире
20:25
«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» проведут совместный предсезонный турнир, сообщает Goal.com. Большая часть вырученных средств с матчей будет направлена в благотворительные организации.
По информации источника, турнир пройдет в США во время ежегодного турне английских клубов. Также известно, что в межсезонье «Арсенал» проведет сборы в Шотландии, где также возможны контрольные матчи.
Розыгрыш АПЛ-2021/22 начнется 14 августа, а должен закончиться 22 мая.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-to-play-chelsea-and-spurs-in-summer-tournament-as/4bdcb6xvz1zv139vvkduoa7o0
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