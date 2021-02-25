«ПСЖ» поборется за Вайналдума с «Барселоной»

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 30-летний голландец входит в список приоритетных целей парижского клуба на летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Барселона».

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года, он может покинуть клуб на правах свободного агента.