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«ПСЖ» поборется за Вайналдума с «Барселоной»

20:18
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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 30-летний голландец входит в список приоритетных целей парижского клуба на летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста также претендует «Барселона».

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года, он может покинуть клуб на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/alqyl5g7ai561nwdtzhcz0slo

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