Хамес исключил вариант с возвращением в «Реал»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес исключил возможность возвращения в «Реал».

«Там меня никто не ждет. Это часть футбола», — цитирует AS Родригеса.

Хамес выступал за «Реал» с 2014 по 2020 год. Летом 2020 года колумбиец перешел в «Эвертон» на правах свободного агента. На его счету 5 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду.