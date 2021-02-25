Хамес исключил вариант с возвращением в «Реал»
19:30
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес исключил возможность возвращения в «Реал».
«Там меня никто не ждет. Это часть футбола», — цитирует AS Родригеса.
Хамес выступал за «Реал» с 2014 по 2020 год. Летом 2020 года колумбиец перешел в «Эвертон» на правах свободного агента. На его счету 5 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду.
Дополнительная информация:
https://colombia.as.com/colombia/2021/02/25/futbol/1614260856_750929.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjM%3D
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