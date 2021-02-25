19-летний англичанин завершил карьеру из-за травмы головы

Защитник «Питерборо Юнайтед» Бобби Коппинг завершил карьеру в 19 лет, сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел в «Питерборо» из «Бери» в 2019 году.

В июле 2020 года футболист получил травму головы и четыре дня провел в больнице. Через несколько месяцев он восстановился и попал в заявку на кубковый матч, однако спустя неделю снова травмировал голову.

«Я провел различные беседы с клубом и специалистом, и все мы пришли к одному и тому же выводу, что для моего здоровья и для предотвращения дальнейшего ущерба полный уход из футбола станет очевидным решением», — сказал сам Коппинг.

В клубе уже предложили Коппингу работу в клубе в качестве бизнес-оператора академии.