Прибыль «Челси» за минувший год составила 36 миллионов евро

«Челси» на официальном сайте сообщил о прибыли клуба в 2020 году.

Прибыль лондонцев составила около 36 миллионов евро. Клуб получил выручку благодаря выходу в Лигу чемпионов.

Выручка от телетрансляций и матчей снизилась на 17,6 и 12,2 миллиона фунтов соответственно. Выручка от коммерческой деятельности упала на 9,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне «Челси» с 26 очками занимает шестое место в АПЛ.