Прибыль «Челси» за минувший год составила 36 миллионов евро
11:25
«Челси» на официальном сайте сообщил о прибыли клуба в 2020 году.
Прибыль лондонцев составила около 36 миллионов евро. Клуб получил выручку благодаря выходу в Лигу чемпионов.
Выручка от телетрансляций и матчей снизилась на 17,6 и 12,2 миллиона фунтов соответственно. Выручка от коммерческой деятельности упала на 9,5 миллиона фунтов.
В текущем сезоне «Челси» с 26 очками занимает шестое место в АПЛ.
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