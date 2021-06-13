Президент «Тоттенхэма» высказался о возможном уходе Кейна из команды

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви высказался о возможном уходе из команды нападающего Харри Кейна.

«Я не буду обсуждать публично какие-то особенные детали. Все, что я могу сказать: разочарование Кейна из-за отсутствия побед разделяют фанаты и другие футболисты. Мы все хотим побеждать. Одна из вещей, с которыми должен разобраться Фабио Паратичи по приходу в клуб — какие игроки должны быть сохранены, а каких придется попросить искать другой клуб. Есть рынок. Того, чего хотим мы и чего хотят другие клубы, не всегда можно достичь. Мы будем делать все в интересах нашего клуба», — приводит Sky Sports слова Леви.

В сезоне-2020/21 Кейн провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро. 11 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить форварду контракт на 5 лет.