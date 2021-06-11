«Манчестер Сити» готов предложить Кейну пятилетний контракт
10:08
«Манчестер Сити» готов предложить форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну долгосрочный контракт, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, «горожане» хотят подписать с 27-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за сезон.
Сообщалось, что «Тоттенхэм» просит за англичанина 160 миллионов евро, «Сити» готов предложить лишь 117 миллионов. В прошлом сезоне футболист участвовал в 49 матчах за «шпор», забив 33 гола. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
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