«Тоттенхэм» может выкупить Маркуса Тюрама за 30 миллионов евро
19:21
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Сумма отступных за 23-летнего француза составляет 30 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Новый спортивный директор лондонского клуба Фабио Паратичи уже ведет активные переговоры с агентом игрока Мино Райолой.
В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.
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