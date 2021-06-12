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«Тоттенхэм» может выкупить Маркуса Тюрама за 30 миллионов евро

19:21
Маркус Тюрам. Фото Instagram
Маркус Тюрам. Фото Instagram
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Сумма отступных за 23-летнего француза составляет 30 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Новый спортивный директор лондонского клуба Фабио Паратичи уже ведет активные переговоры с агентом игрока Мино Райолой.

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.

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Иван Шитик все материалы автора
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