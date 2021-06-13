«Лестер» интересуется форвардом «Зальцбурга» Дакой
06:38
«Лестер» интересуется нападающим «Зальцбурга» Патсоном Дакой, сообщает Express.
По информации источника, «лисы» видят в 22-летнем замбийце будущую замену Джейми Варди. Сообщается, что за футболистом также следят «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».
В сезоне-2020/21 Дака провел 42 матча за «Зальцбург», на его счету 34 гола и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1449065/Leicester-Liverpool-Chelsea-Tottenham-Patson-Daka-transfer
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