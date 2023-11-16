Постекоглу: «Вполне вероятно, что Мэддисон больше не сыграет в этом году»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о травме полузащитника команды Джеймса Мэддисона.
«Не самая хорошая новость по Мэддисону. У него травмирован голеностоп. Вполне вероятно, что он больше не сыграет в этом году», — приводит слова Постекоглу The Athletic.
Ранее сообщалось, что Мэддисон из-за травмы не сыграет за сборную Англии в ближайших матчах квалификации к Евро-2024.
26-летний полузащитник «шпор» провел 11 игр в АПЛ-2023/24, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|- : -
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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