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Сегодня, 12:02

Байиндыр займет место в воротах «Манчестер Юнайтед» во время отъезда Онана на Кубок Африки

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр займет место в воротах манкунианцев на время отсутствия основного голкипера команды Андре Онана, который примет участие в Кубке Африки.

По информации ESPN, главный тренер команды Эрик тен Хаг не будет препятствовать отъезду Онана в сборную Камеруна. Вместо него основным голкипером станет Байиндыр, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Фенербахче» этим летом.

Кубок Африки состоится с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В чемпионате Англии-2023/24 27-летний Онана провел 12 игр, в которых пропустил 16 мячей.

25-летний Байиндыр в этом сезоне не сыграл за манкунианцев ни одного матча.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Гарри Невилл считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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Тоттенхэм – Астон Вилла
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Эвертон – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

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Вулверхэмптон

 7
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Ньюкасл Юнайтед

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Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

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Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

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Тоттенхэм Хотспур

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