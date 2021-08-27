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Пост «МЮ» о возвращении Криштиану Роналду в Instagram собрал более 4 миллионов лайков

19:25
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала у себя в Instagram пост о возвращении форварда Криштиану Роналду.

Пользователи соцсети рады переходу 36-летнего португальца из «Ювентуса» в английский клуб, пост за полчаса набрал более 4 миллионов лайков в Instagram.

«МЮ» достиг договоренности с туринцами о трансфере Роналду. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 годы, перебравшись туда из родного лиссабонского «Спортинга». В составе «МЮ» он провел в АПЛ 196 матчей, забив в них 84 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTFWJb1iUXo/

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Александр Кравченко все материалы автора

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