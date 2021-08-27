Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в Англию.

«Это отличная сделка для всех! Роналду много лет? Ну и что? Он в каждом сезоне забивает по 20 мячей. Он стабильный, а такие «Манчестер Юнайтеду» очень нужны. Тем более, что Роналду в великолепной форме. Все знают, какой он профессионал, как он за собой следит. И до 40 лет люди играют, все нормально. Он усилит «Манчестер Юнайтед», это отличное приобретение», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере 36-летнего португальца. Футболист подпишет контракт после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Предполагается, что контракт будет заключен до июня 2023 года.