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Экс-полузащитник «Барселоны» Халилович перешел в «Рединг»

19:16
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«Рединг» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алена Халиловича. 25-летний хорват заключил контракт на год.

Халилович начал выступление на взрослом уровне в юном возрасте, став выступать за загребское «Динамо» в 2012 году, когда ему было 16 лет. Спустя два года хавбек перешел в «Барселону», однако за основу сине-гранатовых так и не сыграл.

В прошлом сезоне Халилович вступал за другой английский клуб — «Бирмингем». Он провел в чемпионшипе 17 матчей и забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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