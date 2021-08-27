Экс-полузащитник «Барселоны» Халилович перешел в «Рединг»
19:16
«Рединг» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алена Халиловича. 25-летний хорват заключил контракт на год.
Халилович начал выступление на взрослом уровне в юном возрасте, став выступать за загребское «Динамо» в 2012 году, когда ему было 16 лет. Спустя два года хавбек перешел в «Барселону», однако за основу сине-гранатовых так и не сыграл.
В прошлом сезоне Халилович вступал за другой английский клуб — «Бирмингем». Он провел в чемпионшипе 17 матчей и забил 1 гол.
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