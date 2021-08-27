Экс-полузащитник «Барселоны» Халилович перешел в «Рединг»

«Рединг» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алена Халиловича. 25-летний хорват заключил контракт на год.

Welcome to Reading, Alen! ?



We are delighted to announce the arrival of Croatian attacking midfielder, Alen Halilovi? who signs with the club on a one-year deal!#AlenArrives | #Royals150 — Reading FC (@ReadingFC) August 27, 2021

Халилович начал выступление на взрослом уровне в юном возрасте, став выступать за загребское «Динамо» в 2012 году, когда ему было 16 лет. Спустя два года хавбек перешел в «Барселону», однако за основу сине-гранатовых так и не сыграл.

В прошлом сезоне Халилович вступал за другой английский клуб — «Бирмингем». Он провел в чемпионшипе 17 матчей и забил 1 гол.