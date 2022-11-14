Португальский спортивный агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу будущего нападающего «Манчестера Юнайтед» Криштиану Роналду после его скандального интервью.

«Роналду знал, что уже в прошедшее лето перейти куда-либо для него было очень сложно, потому что он хотел уйти, но клубов для этого не было. И Роналду знает об этом. Ни один из топовых клубов не изъявил желание взять к себе Криштиану. После этого интервью будет еще сложнее. Поскольку у него есть еще амбиции играть, и него без сомнений есть на это права, но с такими заявлениями вряд ли его возьмет какой-то солидный клуб. Единственное, что есть, так это лиссабонский «Спортинг», но и насчет него я не уверен», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее в интервью изданию The Sun 37-летний Роналду заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ. «Манчестер Юнайтед» уже выступил с заявлением.

В текущем сезоне португалец провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.