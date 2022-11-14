«Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на 1,14 миллиона евро за скандальное интервью

«Манчестер Юнайтед» оштрафовать нападающего Криштиану Роналду на 1,14 милилона евро за скандальное интервью, сообщает Metro.

Источник также информирует, что клуб может отпустить Роналду до начала январского трансферного окна.

14 ноября «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после скандального интервью Роналду.

Ранее в интервью изданию The Sun 37-летний форвард заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ.

В текущем сезоне португалец провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.