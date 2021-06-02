Португалец Лаже станет новым главным тренером «Вулверхэмптона»

Португальский специалист Бруну Лаже станет новым главным тренером «Вулверхэпмтона». О назначении будет объявлено официально после того, как он получит разрешение на работу в Англии, сообщает Sky Sports.

45-летний Лаже имеет опыт работы главным тренером только в одном сезоне в «Бенфике». До этого он был ассистентом в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси».

Напомним, 23 мая пост главного тренера «волков» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.