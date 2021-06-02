Президент «Манчестер Сити» извинился перед болельщиками за участие в проекте Суперлиги

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак принес извинения болельщикам за то, что клуб участвовал в попытке организации европейской Суперлиги.

«Хочу начать с извинений перед болельщиками, — цитирует президента официальный сайт клуба 2 июня. — Я должен сделать это. Это была ошибка. Оглядываясь назад, я думаю, что мы должны были принять решение не участвовать в этой лиге. Я целиком и полностью сожалею об этом. Вы видели нашу нерешительность. Это было непросто решение, чтобы сказать да или нет.

Если вы посмотрите, когда мы объявили о своем решении, то поймете, насколько непростым оно было и насколько мы колебались. Но как только мы признали, что это была ошибка, то это был конец. Нам нужно было сразу выходить оттуда. Не собираюсь сейчас защищать аргументы, по которым мы приняли это решение. Я принял окончательное решение по этому поводу и беру на себя полную ответственность. Это была ошибка

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак принес извинения болельщикам за то, что клуб участвовал в попытке организации европейской Суперлиги.

«Хочу начать с извинений перед болельщиками, - цитирует президента официальный сайт клуба 2 июня. – Я должен сделать это. Это была ошибка. Оглядываясь назад, я думаю, что мы должны были принять решение не участвовать в этой лиге. Я целиком и полностью сожалею об этом. Вы видели нашу нерешительность. Это было непросто решение, чтобы сказать да или нет.

Если вы посмотрите, когда мы объявили о своем решении, то поймете, насколько непростым оно было и насколько мы колебались. Но как только мы признали, что это была ошибка, то это был конец. Нам нужно было сразу выходить оттуда. Не собираюсь сейчас защищать аргументы, по которым мы приняли это решение. Я принял окончательное решение по этому поводу и беру на себя полную ответственность. Это была ошибка».

«Манчестер Сити» был одним из 12 клубов, заявивших об учреждении Суперлиги. Позднее 9 из них объявили о завершении своего участия в проекте и пришли к соглашению с УЕФА. Этого не сделали только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Манчестер Сити» был одним из 12 клубов, заявивших об учреждении Суперлиги. Позднее 9 из них объявили о завершении своего участия в проекте и пришли к соглашению с УЕФА. Этого не сделали только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».