«Челси» продлит контракт с Тухелем на три года
18:55
Главный тренер «Челси» Томас Тухель останется на своем посту. Клуб продлит контракт с немецким специалистом на три года, пишет в Twitter Саймон Филлипс.
Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
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