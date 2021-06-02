«Челси» продлит контракт с Тухелем на три года

Главный тренер «Челси» Томас Тухель останется на своем посту. Клуб продлит контракт с немецким специалистом на три года, пишет в Twitter Саймон Филлипс.

Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, «Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.