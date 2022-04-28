Нобл завершит карьеру по окончании сезона

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. 34-летний футболист добавил, что на его решение не повлияет даже возможность выступить в Лиге чемпионов в случае победы в Лиге Европы.

«Я должен моей семье каникулы этим летом. Поменяю ли я свое решение, если мы выиграем Лигу Европы и попадем в ЛЧ? Нет, я вам говорю честно. Закончить таким образом будет особенным. Если мы выйдем в Лигу чемпионов в следующем сезоне, я с удовольствием займу место на стадионе с трофеем на соседнем месте», — цитирует Нобла журналист Рошан Томас в своем Twitter.

В полуфинале Лиги Европы «Вест Хэм» сыграет с «Айнтрахтом». Первый матч состоится 28 апреля.

Нобл выступает в составе «Вест Хэма» с 2004 года. На счету хавбека 546 матчей, в которых он забил 62 гола.