Пол Скоулз посоветовал тен Хагу брать пример с Артеты

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов».

«Если вы посмотрите на то, что Артета проделал в «Арсенале», то увидите, что это была большая работа по перестройке, и он не терпит ерунды. Думаю, что тен Хаг должен сделать то же самое», — цитирует TalkSport Скоулза.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, ранее Скоулз несколько раз критически отзывался о нынешнем тренере «МЮ» Ральфе Рангнике.