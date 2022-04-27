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«Вулверхэмптон» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Валенсии» Гонсало Гедешем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб рассматривает возможность подписать 25-летнего португальца в летнее трансферное окно. Ожидается, что сделка может обойтись «волкам» в сумму около 15 миллионов фунтов, поскольку у футболиста остается один год по контракту с «Валенсией».

В сезоне-2021/22 Гедеш забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов фунтов.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/04/26/wolves-prioritise-striker-signing-interest-valencias-goncalo/
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 - : -
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 - : -
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Мохамед Салах

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Трент Александр-Арнолд

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Поль Погба

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