«Вулверхэмптон» может подписать форварда «Валенсии» Гедеша

«Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Валенсии» Гонсало Гедешем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб рассматривает возможность подписать 25-летнего португальца в летнее трансферное окно. Ожидается, что сделка может обойтись «волкам» в сумму около 15 миллионов фунтов, поскольку у футболиста остается один год по контракту с «Валенсией».

В сезоне-2021/22 Гедеш забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов фунтов.