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3 декабря, 23:42

Кулушевски — о своем голе «Сити»: «Понятия не имею, как я забил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ. Он сравнял счет на 90-й минуте.

«Я должен увидеть это [мой удар головой]. Я понятия не имею, как я забил. Я не видел, как мяч влетел в ворота, потому что лежал на газоне, так что я бы хотел это увидеть. В первом тайме они были лучше нас и заслуживали того, чтобы быть впереди, но во втором тайме мы были невероятны и играли очень хорошо, контролировали матч», — приводит слова Кулушевски ВВС.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Тоттенхэм» 14 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков.

Джек Грилиш (слева), Деян Кулушевски (в&nbsp;центре) и&nbsp;Педро Порро (справа). Безумие в АПЛ! «Ман Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона

ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 2
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 3 : 2
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 4 : 3
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 3 : 3
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
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Вулверхэмптон

 7
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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
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Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

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Тоттенхэм Хотспур

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