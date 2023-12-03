Арбитр лишил «Манчестер Сити» выхода один на один в конце матча с «Тоттенхэмом», остановив игру из-за фола лондонцев

Арбитр Саймон Хупер принял спорное решение в концовке матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (3:3) в 14-м туре АПЛ.

На 90+4-й минуте Хупер дал игрокам «горожан» продолжить игру после фола Эмерсона Рояла на Эрлине Холанне в центре поля. После этого норвежец отдал Джеку Грилишу передачу, которая выводила полузащитника один на один с голкипером «шпор», но судья неожиданно остановил игру, чтобы показать игроку «Тоттенхэма» желтую карточку.

Возмущенные «Манчестер Сити» окружили арбитра. Он показал Холанну желтую карточку за неспортивное поведение.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Фото Reuters

Ранее Холанн возмутился решением Хупера в соцсетях.