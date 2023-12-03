Арбитр лишил «Манчестер Сити» выхода один на один в конце матча с «Тоттенхэмом», остановив игру из-за фола лондонцев
Арбитр Саймон Хупер принял спорное решение в концовке матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (3:3) в 14-м туре АПЛ.
На 90+4-й минуте Хупер дал игрокам «горожан» продолжить игру после фола Эмерсона Рояла на Эрлине Холанне в центре поля. После этого норвежец отдал Джеку Грилишу передачу, которая выводила полузащитника один на один с голкипером «шпор», но судья неожиданно остановил игру, чтобы показать игроку «Тоттенхэма» желтую карточку.
Возмущенные «Манчестер Сити» окружили арбитра. Он показал Холанну желтую карточку за неспортивное поведение.
Ранее Холанн возмутился решением Хупера в соцсетях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|10
|3
|1
|29-11
|33
|
2
|Ливерпуль
|14
|9
|4
|1
|32-14
|31
|
3
|Ман. Сити
|14
|9
|3
|2
|36-16
|30
|
4
|Астон Вилла
|14
|9
|2
|3
|33-20
|29
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
7
|МЮ
|14
|8
|0
|6
|16-17
|24
|
8
|Брайтон
|14
|6
|4
|4
|30-26
|22
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|14
|5
|4
|5
|25-22
|19
|
11
|Брентфорд
|14
|5
|4
|5
|22-19
|19
|
12
|Кр. Пэлас
|14
|4
|4
|6
|14-19
|16
|
13
|Вулверхэмптон
|14
|4
|3
|7
|19-25
|15
|
14
|Фулхэм
|14
|4
|3
|7
|16-26
|15
|
15
|Нот. Форест
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
16
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|16-30
|13
|
17
|Лутон Таун
|14
|2
|3
|9
|13-26
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|14
|2
|1
|11
|15-32
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|14
|1
|2
|11
|11-39
|5
|2.12
|18:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 1
|2.12
|18:00
|
Брентфорд – Лутон Таун
|3 : 1
|2.12
|18:00
|
Бернли – Шеффилд Юн.
|5 : 0
|2.12
|20:30
|
Нот. Форест – Эвертон
|0 : 1
|2.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 0
|3.12
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|2 : 2
|3.12
|17:00
|
Челси – Брайтон
|3 : 2
|3.12
|17:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|4 : 3
|3.12
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|1 : 1
|3.12
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|3 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|13
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2