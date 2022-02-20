Кулусевски: «Я страдал в последние месяцы в «Ювентусе». Чувствовал себя не на своем месте»

Кулусевски заявил, что последние месяцы в «Ювентусе» были для него мучительны

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Я страдал в последние месяцы в «Ювентусе», — приводит слова Кулусевски Daily Mail. — Я чувствовал себя не на своем месте. То, что мой первый выход в старте в АПЛ получился именно таким, неописуемо. Мне нужно было сохранять спокойствие и не думать о слишком многом«.

Полузащитник отметил, что ему нравится работать с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Мне нравится работать с Конте. Он хочет только побеждать. Мы должны усердно работать и слушать тренера — тогда все будет хорошо», — сказал он.

Напомним, что «Тоттенхэм» арендовал Кулусевски у «Ювентуса» во время зимнего трансферного окна.

Вчера, 19 февраля, полузащитник забил «Манчестер Сити», впервые выйдя в стартовом составе на матч АПЛ.