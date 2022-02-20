Рангник объяснил попадание Лингарда в стартовый состав «МЮ» на матч с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил попадание полузащитника Джесси Лингарда в стартовый состав на матч 26-го тура АПЛ с «Лидсом».

«Он хорошо выглядел на тренировке, — приводит слова Рангника BBC со ссылкой на Sky Sports. — У Лингарда богатый опыт. Джесси способен покрывать большую часть поля. Он готов и это главное».

Отметим, что 29-летний англичанин вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» впервые с 1 января 2020 года.