Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнш согласовал с клубом новый контракт

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш подпишет новый контракт с клубом, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, новое соглашение с 25-летним бразильцем будет рассчитано до 2028 года. Контракт включает в себя пункт об отступных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что зимой «Реал» собирается подписать Гимарайнша.

Гимарайнш выступает за «Ньюкасл» с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.