Полузащитник «МЮ» Забитцер из-за травмы выбыл до конца сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний австриец получил повреждение мениска, из-за которого не сможет играть.

«Все в клубе разочарованы потерей Марселя. Желаем ему скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.

Забитцер выступает за «МЮ» на правах аренды из «Баварии». Он провел за клуб 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.