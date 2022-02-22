Фернандеш: «После гола Магуайра я подбежал к нему, похлопал по голове и сказал: «Наконец-то ты забил своей огромной головой»

Фернандеш рассказал, как поздравил Магуайра с голом в ворота «Лидса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, как поздравил защитника команды Гарри Магуайра с голом в матче 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (4:2).

«После гола Магуайра я подбежал к нему, похлопал по голове и сказал: «Наконец-то ты забил своей огромной головой», — приводит слова Фернандеша Goal.com.

Также полузащитник высказался о разговорах о плохой атмосфере в «Манчестер Юнайтед».

"Мы знаем, что, когда кто-то говорит о «Манчестер Юнайтед» или о каком-то игроке этого клуба, их слова звучат по всему миру. Они этого хотят?» — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.