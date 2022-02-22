Клопп высказался о борьбе «Ливерпуля» за титул в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за титул в чемпионате Англии.

«Впереди еще много матчей. Борьба за титул будет, но только если мы сможем победить во всех остальных играх. Я понимаю воодушевление людей. Нельзя сказать, что «Манчестер Сити» не догнать, но ситуация непростая. Ни секунды не думал о борьбе за титул.

Когда «Тоттенхэм» вел у «Ман Сити» со счетом 2:1, я ехал домой. Приехав, я уже не следил за игрой, так как был уверен, что «Сити» в любом случае сравняет. Потом водитель очень воодушевился и сказал мне, что сначала стало 2:2, а потом — 3:2. Когда он произнес этот счет, я подумал, что «Сити» победил, так что ответил: «Окей». Но водитель сказал: «Нет, «Тоттенхэм» выиграл 3:2». Я ответил: «Оу». Вот такой была моя реакция.

Для нас ничего не изменилось, так как мы должны победить во всех матчах», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 57 очков. У «Манчестер Сити» 63 очка и первая позиция.