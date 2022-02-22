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Сегодня, 17:49

Кейн хочет продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Кейн хочет продлить контракт с клубом
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет продлить контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Тоттенхэм» хочет, чтобы 28-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение.

Отмечается, что главный тренер Антонио Конте хочет, чтобы нападающий остался в лондонскому клубе.

При этом Кейну нравится работа Конте, но он считает, что принимать решение о своем будущем в феврале или марте слишком рано.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 34 матчах за «Тоттенхэм». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1496055160488951808
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
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 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
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 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
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 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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