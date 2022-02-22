Кейн хочет продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет продлить контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Тоттенхэм» хочет, чтобы 28-летний англичанин подписал новое долгосрочное соглашение.

Отмечается, что главный тренер Антонио Конте хочет, чтобы нападающий остался в лондонскому клубе.

При этом Кейну нравится работа Конте, но он считает, что принимать решение о своем будущем в феврале или марте слишком рано.

В нынешнем сезоне Кейн забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 34 матчах за «Тоттенхэм». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.