Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Лингард стал жертвой ограбления

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал жертвой неприятного инцидента — на его загородную виллу под Манчестером проникли воры, сообщает The Sun.

Они унесли с собой дорогую одежду, а также некоторые драгоценности. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 120 тысяч евро.

Стоит заметить, что футболисты в последнее время часто становятся жертвами подобных ситуаций — в недавнем прошлом грабители проникли в дом к игроку «Эвертона» Деле Алли.