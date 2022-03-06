Клопп: «Если бы Трент не мог защищаться, то не играл бы на позиции защитника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о критике в адрес защитника команды Трента Александер-Арнолда из-за его игры в защите.

«Я совершенно не понимаю такого отношения, — приводит слова Клоппа The Mirror. — Но я не думаю, что хоть что-то изменится после моих слов. Если бы Трент не мог защищаться, то не играл бы на позиции защитника. Он прибавил во всех отношениях, в том числе в оборонительных действиях. Но Трент еще молод и обязан стать еще сильнее. У «Ливерпуля» нет проблем с его игрой».