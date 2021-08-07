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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заразился коронавирусом

14:13
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Сейчас 28-летний англичанин находится на самоизоляции, он пропустит товарищеский матч своей команды против «Эвертона».

Во второй половине сезона-2020/21 Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Футболист провел 16 матчей за «молотобойцев», на его счету 9 голов и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/team-news-tease-before-man-utd-v-everton-friendly-on-7-august-2021?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter

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Иван Торопцев все материалы автора

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