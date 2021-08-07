Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заразился коронавирусом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Сейчас 28-летний англичанин находится на самоизоляции, он пропустит товарищеский матч своей команды против «Эвертона».

Wishing you a safe and speedy recovery, @JesseLingard ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 7, 2021

Во второй половине сезона-2020/21 Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Футболист провел 16 матчей за «молотобойцев», на его счету 9 голов и 5 результативных передач.