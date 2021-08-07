Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заразился коронавирусом
14:13
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Сейчас 28-летний англичанин находится на самоизоляции, он пропустит товарищеский матч своей команды против «Эвертона».
Wishing you a safe and speedy recovery, @JesseLingard ??#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 7, 2021
Во второй половине сезона-2020/21 Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Футболист провел 16 матчей за «молотобойцев», на его счету 9 голов и 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/team-news-tease-before-man-utd-v-everton-friendly-on-7-august-2021?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю