Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о противостоянии с «Ливерпулем».

«В будущем будет сложно найти команды, выступающие на таком уровне, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити». — Обе команды построены по-разному с точки зрения игровых стилей, но действуют схоже в плане эффективности. Несомненно, «Ливерпуль» — лучший соперник, с которым мне доводилось играть».

После 35 матчей английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» после 36 встреч также набрал 86 баллов и располагается на второй позиции.