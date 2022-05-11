Роб Эдвардс возглавит «Уотфорд». В этом сезоне он стал чемпионом 4-го дивизиона Англии

Роб Эдвардс стал главным тренером «Уотфорда» после победы в 4-м дивизионе Англии

«Уотфорд» подтвердил назначение Роба Эдвардса на пост главного тренера, говорится в заявлении клуба.

39-летний специалист приступит к работе со следующего сезона.

«Уотфорд» за три тура до окончания чемпионата лишился шансов остаться в АПЛ и выступит в чемпионшипе.

Эдвардс в этом сезоне тренировал «Форест Грин Роверс» и привел клуб к чемпионству в четвертом по силе дивизионе Англии. Помимо этого, специалиста признали лучшим тренером сезона.