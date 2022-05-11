Роб Эдвардс возглавит «Уотфорд». В этом сезоне он стал чемпионом 4-го дивизиона Англии
Роб Эдвардс стал главным тренером «Уотфорда» после победы в 4-м дивизионе Англии
«Уотфорд» подтвердил назначение Роба Эдвардса на пост главного тренера, говорится в заявлении клуба.
39-летний специалист приступит к работе со следующего сезона.
«Уотфорд» за три тура до окончания чемпионата лишился шансов остаться в АПЛ и выступит в чемпионшипе.
Эдвардс в этом сезоне тренировал «Форест Грин Роверс» и привел клуб к чемпионству в четвертом по силе дивизионе Англии. Помимо этого, специалиста признали лучшим тренером сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
2
|Ман. Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
14
|Лестер
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|
17
|Лидс
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 2
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
Новости