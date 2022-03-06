Полузащитник «Манчестер Сити» де Брейне стал четвертым бельгийцем, забившим 50 мячей в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал четвертым бельгийцем, забившим 50 мячей в АПЛ, сообщает Goal.

30-летний бельгиец оформил дубль в первом тайме матча 28-го тура премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Первый гол полузащитника стал 50-м в лиге, второй — 51-м.

Ранее отметки в 50 голов в АПЛ достигли Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кристиан Бентеке.