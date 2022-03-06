Артета: «Арсенал» сейчас в четверке. Но впереди три тяжелые встречи»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Уотфордом» (3:2) в матче 28-го тура АПЛ.

«Стоит отдать должное «Уотфорду», — приводит слова Артеты BBC. — Соперник поменял состав, и обыграть его было тяжело. Мы становимся все лучше и лучше, взаимопонимание между игроками улучшается. Мы должны были забить сегодня больше мячей».

Тренер отметил, что его подопечные охотно работают каждый день на тренировках, и стремятся прогрессировать.

«Думаю, они наслаждаются игрой вместе, и когда ты не в самый свой лучший день побеждаешь, это важно. Мы должны быть честны сами с собой: наша оборонительная структура была недостаточно хороша. Мы позволяли создавать моменты, над этим надо поработать. «Арсенал» сейчас в четверке и будет идти от матча к матчу. Но впереди у нас три тяжелые встречи. Каждая игра превращается в американские гонки», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде.

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев голы на счету Кучо Эрнандеса и Мусса Сиссоко.

«Арсенал» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирой таблице АПЛ. «Уотфорд» с 19 баллами остался на 19-й позиции.