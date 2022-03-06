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Сегодня, 20:25

Артета: «Арсенал» сейчас в четверке. Но впереди три тяжелые встречи»

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенал» над «Уотфордом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Уотфордом» (3:2) в матче 28-го тура АПЛ.

«Стоит отдать должное «Уотфорду», — приводит слова Артеты BBC. — Соперник поменял состав, и обыграть его было тяжело. Мы становимся все лучше и лучше, взаимопонимание между игроками улучшается. Мы должны были забить сегодня больше мячей».

Тренер отметил, что его подопечные охотно работают каждый день на тренировках, и стремятся прогрессировать.

«Думаю, они наслаждаются игрой вместе, и когда ты не в самый свой лучший день побеждаешь, это важно. Мы должны быть честны сами с собой: наша оборонительная структура была недостаточно хороша. Мы позволяли создавать моменты, над этим надо поработать. «Арсенал» сейчас в четверке и будет идти от матча к матчу. Но впереди у нас три тяжелые встречи. Каждая игра превращается в американские гонки», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде.

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. У хозяев голы на счету Кучо Эрнандеса и Мусса Сиссоко.

«Арсенал» набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирой таблице АПЛ. «Уотфорд» с 19 баллами остался на 19-й позиции.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/60147062

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 3
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Уотфорд
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АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

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Ливерпуль

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Рис Джеймс

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Астон Вилла

 22 1 3
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Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
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