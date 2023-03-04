Грилиш: «Моя форма улучшилась, я приношу пользу в больших матчах»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своей роли в команде в этом сезоне.
«Я чувствую, что моя форма улучшилась, появилась уверенность. Пришли голы и передачи, я результативен и в больших матчах — это очень важно. Я чувствую, что вношу вклад в результаты команды в больших матчах и надеюсь, это продолжится», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Грилиш перешел в «МанСити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.
В этом сезоне он провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|25
|19
|3
|3
|56-23
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|
11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|
13
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
14
|Лестер
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|25
|6
|6
|13
|18-35
|24
|
16
|Вест Хэм
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|
17
|Лидс
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|
18
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|
19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|
20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|23
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|22
|1
|4