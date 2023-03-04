Грилиш: «Моя форма улучшилась, я приношу пользу в больших матчах»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своей роли в команде в этом сезоне.

«Я чувствую, что моя форма улучшилась, появилась уверенность. Пришли голы и передачи, я результативен и в больших матчах — это очень важно. Я чувствую, что вношу вклад в результаты команды в больших матчах и надеюсь, это продолжится», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Грилиш перешел в «МанСити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.