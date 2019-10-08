Полузащитник «Локомотива» встал на защиту Бернарду Силвы

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу встал на защиту хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которого обвиняют в расизме.

— Бернарду — отличный парень, которого я знаю уже много лет, — приводит слова футболиста А'Bola. — Нет смысла обвинять его в чем-то несерьезном. В том, что сейчас происходит, нет никакой логики. Бернарду — очень стойкий, он прекрасно понимает, что правда за нами. Это была обычная шутка, на которую Менди совершенно не обиделся. Надеюсь, он сможет направить свои мысли на сборную Португалии, поскольку Бернарду — важный игрок для нас.

Силва написал сообщение в Twitter, в котором сравнил своего одноклубника Бенджамена Менди с темнокожим маскотом сладостей «Конгитос», популярных в Испании и Португалии, что было расценено как проявление расизма. Португалец может быть дисквалифицирован на 6 матчей.

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