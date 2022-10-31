Милнер — о неудачах «Ливерпуля»: «Мы разочарованы и пытаемся все исправить»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о том, как команда реагирует на неудачные результаты в текущем сезоне.

«Всегда есть разочарование. Учитывая то, как мы выступали в последние годы, и тот успех, которого мы добились, текущие неудачи воспринимаются тяжело. Мы разочарованы и пытаемся все исправить. Но важно, что мы держимся вместе, и мнения в раздевалке — единственные, которые имеют значение», — приводит Liverpool Echo слова Милнера.

Потерпев поражение от «Лидса» в матче 14-го тура чемпионата Англии (1:2), «Ливерпуль» опустился на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ (16 очков).