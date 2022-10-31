Рэшфорд стал 22-м игроком «МЮ» со 100 голами за клуб и первым с 2009-го после Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил победный гол в матче против «Вест Хэма» в чемпионате Англии.

Таким образом, форвард забил свой 100-й гол за «МЮ» и стал 22-м игроком с таким показателем.

Помимо этого, Рэшфорд стал первым игроком со 100+ голами с 2009 года после Уэйна Руни.