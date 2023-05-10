Полузащитник «Ливерпуля» Алькантара может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации источника, английский клуб предложил услуги 32-летнего хавбека «матрасникам».

На данный момент стороны проведут переговоры.

Действующее соглашение Алькантара с английским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне испанец сыграл 18 матчей за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.