«Ливерпуль» планирует арендовать Тчуамени у «Реала»

«Ливерпуль» хочет арендовать у «Реала» полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает журналист Грэм Бэйли.

По информации издания, главный тренер английской команды Юрген Клопп хочет видеть француза в своем составе.

В прошлом году Тчуамени перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за мадридский клуб 28 матчей и отдал 4 результативных паса.