Полузащитник «Арсенала» Партей может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник «Арсенала» Томас Партей может перейти в «Ювентус», утверждает Sky Italia.

30-летний ганец уже дал согласие на переход в туринский клуб. Сумма трансфера может составить от 18 до 20 миллионов евро, «Ювентус» готов предложить футболисту контракт на 3 года.

Партей выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола в 40 матчах за «канониров».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.