«Манчестер Сити» собирается перехватить Райса у «Арсенала»

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Горожане» уже вступили в переговоры по трансферу 24-летнего англичанина, стороны близки к тому, чтобы достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Райс — воспитанник «Вест Хэма», в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах. Вместе с «молотобойцами» он выиграл Лигу конференций.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.