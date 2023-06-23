«Интер» хочет подписать защитника «Челси» Аспиликуэту

«Интер» рассматривает возможность покупки защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

33-летний испанец является одной из главных трансферных целей итальянского клуба этим летом, стороны уже провели первый раунд переговоров.

Аспиликуэта выступает за «Челси» с августа 2012 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 32 матча за лондонцев и не отличился результативными действиями.

Контракт игрока действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.