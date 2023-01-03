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Сегодня, 09:25

Мартин Эдегор: «Мы становимся лучше с каждой игрой. «Арсенал» счастлив быть на первом месте»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результаты команды в первой половине сезона.

«Мы концентрируемся на каждой игре и становимся лучше. Конечно, мы рады быть на первом месте. Наша работа состоит в том, чтобы продолжать бороться, прогрессировать и быть уверенными, что мы будем конкурентоспособны до конца. То, что мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона, стало для нас большим разочарованием. Перед нынешним сезоном мы говорили, что хотим вернуться сильнее и лучше. Думаю, мы стали лучше во многих областях — с мячом, без мяча, перед чужими воротами, перед своими воротами», — приводит слова Эдегора Goal.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 43 очка за 16 матчей. Сегодня, 3 января, в матче 19-го тура АПЛ, лондонская команда встретится с «Ньюкаслом».

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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