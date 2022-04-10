Полиция расследует инцидент с Роналду и болельщиком после матча с «Эвертоном»

Полиция Мерсисайда расследует эпизод нападающим «МЮ» Криштиану Роналду, который выбил из рук телефон фаната, пишет Liverpool Echo.

После поражения в матче с «Эвертоном» (0:1) Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позже португалец извинился за свое поведение и пригласил фаната на матч.

«В настоящее время проводится расследование. Офицеры работают совместно с футбольным клубом «Эвертон» над просмотром записей с камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей, чтобы установить, имело ли место правонарушение», — говорится в заявлении полиции.