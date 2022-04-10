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Сегодня, 12:08

Хаманн: «Не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы»

Хаманн назвал трех лучших футбольных тренеров на данный момент
Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о главном тренере клуба Юргене Клоппе и наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«С точки зрения заслуг у Юргена Клоппа есть перевес над Хосепом Гвардиолой. Сейчас есть три тренера, которых я считаю более успешными, чем испанец. Не понимаю ажиотажа вокруг него.

Жозе Моуринью стал чемпионом в четырех разных странах и взял Лигу чемпионов с двумя клубами, в то время как достижениям Карло Анчелотти нет равных. А третий тренер? Для меня это Юрген Клопп. Его достижения в «Ливерпуле», учитывая финансовые возможности клуба, просто замечательны», — цитирует Хаманна Daily Mail.

Сегодня, 10 апреля, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут матч АПЛ. Начало — в 18.30 мск.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Хосеп Гвардиола
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 1 : 2
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 0 : 4
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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