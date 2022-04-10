Хаманн: «Не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы»

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о главном тренере клуба Юргене Клоппе и наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«С точки зрения заслуг у Юргена Клоппа есть перевес над Хосепом Гвардиолой. Сейчас есть три тренера, которых я считаю более успешными, чем испанец. Не понимаю ажиотажа вокруг него.

Жозе Моуринью стал чемпионом в четырех разных странах и взял Лигу чемпионов с двумя клубами, в то время как достижениям Карло Анчелотти нет равных. А третий тренер? Для меня это Юрген Клопп. Его достижения в «Ливерпуле», учитывая финансовые возможности клуба, просто замечательны», — цитирует Хаманна Daily Mail.

Сегодня, 10 апреля, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут матч АПЛ. Начало — в 18.30 мск.